Met afscheid van Wozniacki zwaait damestennis echte inspirator uit

Het is nu echt voorbij voor Caroline Wozniacki: de Deense heeft haar laatste officiële tenniswedstrijd als prof gespeeld. Ze had vooraf aangekondigd dat de Australian Open haar laatste toernooi zou worden. De derde ronde werd haar eindstation.

Sinds de afloop van haar laatste wedstrijden worden de sociale media bedolven onder lofbetuigingen en tributes voor Wozniacki. In vele berichten staat te lezen hoe Wozniacki vele andere tennisspeelsters geïnspireerd heeft. Meerdere factoren spelen daar een rol in.

Ten eerste is dat haar persoonlijkheid. Wozniacki was op de Tour vooral gekend als een heel lieve dame, iemand die zich nooit vijandig opstelde tegenover de andere speelsters. Het is bekend dat ze beste vriendinnen is met Serena Williams, met wie ze onlangs voor de gelegenheid nog een dubbelduo vormde. Maar zowat de hele tenniswereld wenst Wozniacki het beste toe.

Wat ook meespeelt, is hoezeer ze zich in de loop van haar carrière bewezen heeft als topatlete. Een lange periode stond Wozniacki op nummer één zonder een Grand Slam te winnen. Om dat te kunnen moet je dan echt wel de koningin van de regelmaat zijn, veel toernooien spelen en week na week op en top presteren. Van 2008 tot en met 2011 behaalde ze elk jaar meer dan 60 zeges. Dat dwingt veel respect af.

Tegelijkertijd verdient ze ook respect van op te boksen tegen de kritiek. Want die was er wel, juist omdat dat grote succes op het hoogste platform in eerste instantie uitbleef. Niet simpel om je dan toch weerbaar te tonen en in een latere fase alsnog je gram te halen. Wozniacki deed het wel: ze won de Masters in 2017 en kende in 2018 haar grote triomf met een grandslamtitel op de Australian Open.

Daar eindigde het dus voor haar ook met een nederlaag tegen Ons Jabeur. De tranen van de tenniskampioene na haar match doen vermoeden dat ze eigenlijk graag nog verder had gespeeld, als de auto-immuunziekte die ze in oktober 2018 opliep de zaken toch niet grotendeels bemoeilijkte. Ze kan nu uitkijken naar een volgend hoofdstuk van haar leven, aan de zijde van echtgenoot David Lee, een ex-basketbalspeler.