Justine Henin over David Goffin: "Hij blijft wat onderbelicht in België"

David Goffin staat momenteel uitstekend te spelen. Na sterke prestaties in de ATP-Cup is de Luikenaar nu bezig aan de Australian Open. In de derde ronde neemt hij het op tegen de Russische revelatie Andrey Rublev.

Zaterdagochtend komt David Goffin in actie tegen de Rus Andrey Rublev. Lang geen makkelijke opdracht want Rublev won in 2020 al twee ATP-toernooien. Toch verwacht iedereen van Goffin een plek in de tweede week in Melbourne.

Ex-tennister Justine Henin ziet ook dat Goffin het goed doet: "Momenteel wordt hij naar mijn mening nog wat onderbelicht in België. Als je kijkt wat hij al heeft gedaan, is dat eigenlijk uitzonderlijk", vertelde ze bij Het Nieuwsblad. "Een grandslamtitel winnen of in de top vijf geraken, lijkt mij eerder moeilijk, als je het huidige niveau bekijkt. Maar hij blijft wel evolueren en zit duidelijk in een goede vorm."