Sterke Mertens zet puntjes op de i en plaatst zich zonder enige moeite voor derde ronde

Tegenstandster was Heather Watson, een Britse van wie Mertens onlangs nog verloor in de kwartfinales van Hobart na een marathonmatch. Deze keer zou het echter helemaal anders lopen. Bij 2-2 kon Mertens voor het eerst een kloofje slaan. Ze ging 'op love' door de opslag van haar opponente en bevestigde nadien op haar eigen service.

Mertens diepte nadien haar voorsprong nog uit en wist bij de tweede setbal de set binnen te halen. Nadien had Watson helemaal niets meer in te brengen tegen Mertens, die punt na punt binnenhaalde. Liefst zeven games na mekaar gingen naar de Belgische. Goed om de zege veilig te stellen met 6-3 en 6-0 in minder dan een uurtje tennis.

