Selectie voor Fed Cup bekend: één debutante, Wickmayer naar de reservebank verwezen

Op 7 en 8 februari neemt België het in de Fed Cup in Kortrijk op tegen Kazachstan. Kapitein Johan Van Herck heeft intussen zijn selectie bekendgemaakt.

Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Ysaline Bonaventure en Greet Minnen vormen het Belgische kwartet. Voor Minnen is het haar eerste selectie.

Yanina Wickmayer is reservespeelster, Alison Van Uytvanck paste zelf voor het duel.

De winnaar van duel tegen Kazachstan plaatst zich voor de eindronde van de Fed Cup.

“We gaan volop voor de winst tegen Kazachstan met Elise, Kirsten, Ysaline en Greet. Alison heeft meegedeeld dat ze niet beschikbaar is voor deze ontmoeting”, vertelde Van Herck in een persbericht.

“We zien een combinatie van talent, ervaring, vechtlust en wilskracht in deze ploeg. Gecombineerd met de goede ploegsfeer en de enorme drive op en naast het veld geloven we sterk in onze winstkansen.”

“Deze 4 speelsters zijn in topvorm en alle neuzen staan in dezelfde richting: een finaleticket naar Budapest. We willen dat ticket voor de Finals absoluut halen en ons zo plaatsen bij de 12 beste landen ter wereld.”