Melbourne neemt afscheid van taaie tante die niemand graag bekampte

In Melbourne hebben ze voor het laatst een speelster in actie gezien naar wie het elk jaar uitkijken was op de Australian Open: Carla Suarez Navarro. Het is het grandslamtoernooi waar de Spaanse het vaakst in de kwartfinale stond. Eind dit jaar stopt ze met tennis.

Carla Suarez Navarro is een enigszins atypische tennisspeelster voor de huidige generatie: ze is niet die powerhitter zoals er zovele zijn. In tegenstelling tot de meeste vrouwen slaat ze bovendien een eenhandige backhand. Van haar lichaamstaal valt weinig af te lezen. Haar speelstijl bestaat er voorts nog uit om voor elke bal te vechten en veel topspin te gebruiken. Kortom: een aartsmoeilijke tegenstandster.

Zeker op de Australian Open, waar de voormalig nummer zes van de wereld haar meeste succes behaalde. Tenminste op grandslamniveau. Drie keer stond ze daar in de kwartfinales: in 2009, 2016 en 2018. Nooit geraakte ze verder op een Grand Slam.

In 2009 nam ze de maat van ene Venus Williams: 7-5 werd het in de derde set. Voorts haspelde Suarez Navarro zonder veel moeite haar partijen af, tot ze botste op de Russische Dementieva. Zelfs in recente jaren kwam Suarez Navarro nog vaak goed voor de dag op het harcourt, vroeg in het seizoen. Haar kwartfinale in 2016 was een opstapje om enkele weken later het toernooi van Doha te winnen.

In 2018 schaarde ze zich voor het laatst bij de beste acht. Tegen Caroline Wozniacki, op dat moment op het top van haar kunnen, reageerde ze nog sterk na de eerste set kansloos te verliezen met 6-0. Desalniettemin werd er een beslissende derde set afgedwongen. Daarin was Wozniacki, de latere winnares, dan wel te sterk.

👋A fond farewell to @CarlaSuarezNava , who is retiring at the end of the 2020 season.Thank you for the memories💕 #AO2020 pic.twitter.com/svF9LDmwgd — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020

Zelfs bij het laatste aantreden van Suarez Navarro in Melbourne kwam er nog stuntwerk aan te pas: ze schakelde in de eerste ronde Sabalenka uit. Maar een andere generatie klopt inmiddels op de deur en dat onderstreepte het Poolse talent Swiatek in de tweede ronde. Exit Suarez Navarro dus op de Australian Open: voor het publiek een smaakmaker minder, voor de tegenstand een verraderlijke tegenstandster minder.