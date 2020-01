Goffin nadat hij door het oog van de naald kroop: "In de vijfde set bij die break achter..."

David Goffin leek tegen Pierre-Hugues Herbert op weg naar een avondwandeling in de tweede ronde van de Australian Open. Hij haalde de twee eerste sets binnen, maar zakte dan helemaal weg.

"De eerste twee sets ging het geweldig goed en ik kwam ook een break voor in de derde set”, vertelde Goffin aan Sporza. “Maar toen kreeg ik wat lichamelijke moeilijkheden.”

“Ik kon niet meer goed bewegen, ik ben bijna zeker dat dat door een blokkage komt. Het verergerde immers niet, dat zou bij een spierblessure wel het geval zijn geweest."

"Het gebeurde bij 4-4 in de derde set, toen er enkele langere rally's waren met grote verplaatsingen. Het werd daarna ook geleidelijk aan kouder, waardoor die linkerkant meer begon te trekken."





"In de vijfde set heb ik nog eens alles gegeven en dat loonde gelukkig. Ik maakte enkele mooie punten en ben blij dat ik de match nog kon winnen."

"Ik vroeg de kinesist op het veld bij het begin van de vijfde set om mijn spieren wat losser te maken. Ik had last van mijn heup en adductoren en dat straalde uit naar mijn onderrug. Dat maakte bewegen moeilijker. Bovendien ging Herbert beter en sneller spelen. Ik had het lastig."

“In de vijfde set bij die break achter besefte ik dat ik nog eens alles op alles moest zetten. Ik ging op zoek naar de punten, hij maakte weer wat meer fouten. In die omstandigheden kon ik de zaken gelukkig toch keren."

"Ik hoop dat ik over twee dagen goed hersteld ben om Rublev partij te geven. Die is uitstekend aan het jaar begonnen, ook hier in zijn twee matchen. Hij raakt de bal goed, is heel agressief, vooral met zijn forehand. Hij slaat heel hard. Het zal lastig worden, maar het belangrijkste is om honderd procent te zijn tegen zaterdag. Het is zaak van de blokkage op te lossen."