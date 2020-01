De volgende horde voor Elise Mertens: hét toptalent van 2017 dat drie maanden geleden van de dokter hoorde dat haar profcarrière voorbij was

Elise Mertens neemt het in de derde ronde van de Australian Open niet op tegen reekshoofd Karolina Muchová, maar wel tegen Catherine Bellis. Die staat momenteel op plek 600 op de WTA-ranking. Maar dat geeft een volledig vertekend beeld.

Catherine Cartan "CiCi" Bellis is twintig. in augustus 2017 stond ze al op plek 35 op de WTA-ranking. Ze was toen zeventien jaar en vier maanden jong.

Bellis won dat jaar de ‘WTA Newcomer of the Year award’. Andere namen op de erelijst van die trofee? De zusjes Williams, Kim Clijsters, Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka en vorig jaar Bianca Andreescu.

Bellis was ‘the next big thing’ in tennisland. Tot alles voorbij leek na een vreselijke blessure.

Ze onderging de ene operatie na de andere en speelde twintig maanden lang niet één toernooi. Drie maanden geleden kreeg ze te horen dat ze nooit nog proftennis zou kunnen spelen.

De Amerikaanse gaf niet op en wendde zich tot andere dokters. Een maand later stond ze doodleuk op de hoofdtabel van het toernooi van Houston.

Zonder ranking. Ze won er twee wedstrijden en sneuvelde uiteindelijk tegen Kirsten Flipkens. Flipper won dat toernooi uiteindelijk.

Bellis ging met nieuwe moed de eindejaarsperiode in. Ze vroeg en kreeg een zogenaamde ‘protected ranking’ omdat ze zo lang buiten strijd was geweest. In ronde één ging Tatjana Marina met 6-0 en 6-2 voor de bijl. In de tweede ronde sneuvelde dus reekshoofd Muchova. Nu wacht Mertens.

In de ‘virtuele ranking’ is Bellis op basis van haar derde ronde in Melbourne al opgeklommen naar plek 298. De weg naar boven is ingezet.

Elise speelt zaterdag dus niet zomaar tegen het nummer 600 van de wereld. Ook niet tegen het nummer 298.

Onze landgenote neemt het op tegen een -voormalig- toptalent dat na negentien maanden revalideren te horen kreeg dat ze nooit meer zou kunnen tennissen... en drie maanden later in de derde ronde staat van één van de grootste toernooien ter wereld.

Chapeau voor de vechtlust, CiCi, welkom terug. Tot zaterdag!

Mertens en Aryna Sabalenka speelden donderdag trouwens al dubbel tegen Bellis en Marketa Vondrousova. Mertens en Sabalenka haalden het in drie sets.