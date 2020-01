David Goffin geeft 2-0 voorsprong uit handen na beenblessure, maar komt uiteindelijk met de schrik vrij

David Goffin leek eenvoudig op weg naar de derde ronde van de Australian Open, tot een heupblessure plots roet in het eten gooide.

David Goffin (ATP-11) zette zijn goede vriend Pierre-Hugues Herbert (ATP-64) al snel op een 2-0 achterstand in sets, maar plots kon de Fransman het tij keren. Hij pakte de derde en vierde set met 4-6 en 1-6, al had dat ook wel te maken een terugval van Goffin, die last ondervond aan zijn linkerbeen.

Het werd dus geen snelle driesetter zoals in de eerste ronde, maar een spannende vijfsetter. In de beslissende set trok Goffin alsnog het laken naar zich toe. Na 3 uur en 6 minuten viel het doek over de partij, die eindigde op 6-1, 6-4, 4-6, 1-6 en 6-3.