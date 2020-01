AO: Goffin kent tegenstander in derde ronde, ex-winnaar en vijfde reekshoofd overleven vijfsetter

Op de Australian Open werd vandaag de tweede helft van de tweede ronde afgewerkt. Grote verrassingen leverde die niet op bij de mannen.

Eerste reekshoofd Rafael Nadal won zopas in drie sets van de Argentijn Federico Delbonis. Ook vierde reekshoofd Daniil Medvedev flikte het in drie sets.

Reekshoofd nummer vijf had het een pak lastiger. Dominic Thiem had net als ex-winnaar en vijftiende reekshoofd Stan Wawrinka vijf sets nodig om zich te plaatsen voor de derde ronde. Thuisspeler Nick Kyrgios haalde het dan weer in vier sets.

Onze David Goffin neemt het in de derde ronde op tegen Andrey Rublev, reekshoofd nummer zeventien. Die had maar drie sets nodig.

Ook Alexander Zverev die als zevende genoteerd staat -en de vermoedelijke tegenstander van de Belg wordt in een eventuele vierde ronde- flikte het in drie sets.