🎥 Een bezorgde Nadal en een dapper ballenmeisje: hét moment van de dag op de Australian Open

Rafael Nadal plaatste zich donderdag voor de derde ronde op de Australian Open. De Argentijn Federico Delbonis plooide in drie sets.

Wie helemaal niet plooide, was een ballenmeisje. Zij kreeg op een bepaald moment een bal tegen het hoofd, tot zichtbare ontsteltenis van de nummer één van de wereld.

Nadal ging meteen naar haar toe om te kijken of alles ok was en verzachtte de pijn met een kus. Na de wedstrijd noemde hij het ‘een van de engste momenten uit zijn carrière’.