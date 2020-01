Toppers Dimitrov en Berrettini moeten het hoofd buigen voor Amerikanen Paul en Sandgren in 5-setters

De Amerikanen Tennys Sandgren (ATP-100) en Tommy Paul (ATP-80) hebben op woensdag het spektakel verzorgd op de Australian Open. Sandgren stond voor een loodzware klus tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-8), maar Sandgren liet dat niet aan zijn hart komen. De 28-jarige Amerikaan won de eerste twee sets met 6-7 (7/9) en 4-6. Berrettini nam wat langere rustpauzes en kwam zo toch weer in de match. De Italiaan haalde de twee sets achterstand op met 6-4 en 6-2, maar moest in het slot toch weer inbinden. Sandgren ging door de opslag van Berrettini en gaf dat niet meer af: 5-7. In de volgende ronde neemt hij het op tegen zijn landgenoot en opslagkanon Sam Querrey (ATP-45).

Tommy Paul kon vertrouwen putten uit de prestatie van Grigor Dimitrov en speelde een uitstekende partij. Net zoals bij Sandgren gingen de eerste twee sets naar Paul met 6-4 en 7-6 (8/6). Dimitrov reageerde met 3-6 en 6-7 (3/7), maar in de laatste set nam de jonge en uiterst talentvolle Paul weer over. Hij won na een super tiebreak met 10-3 de laatste set en staat zo in de derde ronde. Daarin komt hij de Hongaar Marton Fucsovics (ATP-67) tegen.

