Serena Williams en Roger Federer stoten probleemloos door op Australian Open

Serena Williams en Roger Federer zijn intussen allebei 38 maar nog lang niet versleten. Op de Australian Open plaatsten ze zich woensdag probleemloos voor de derde ronde.

Federer verloor in drie sets amper zes spelletjes tegen Filip Krajinović in de zoektocht naar zijn zevende eindoverwinning in Australië.

Williams was al zeven keer de beste in Melbourne. Zij gunde Tamara Zidanšek amper vijf spelletjes.