Pierre-Hugues Herbert voor de clash met David Goffin: "Het wordt bijzonder zwaar, ik heb hem nog nooit verslagen"

Woensdagnacht speelt David Goffin (ATP-11) zijn wedstrijd in de tweede ronde van de Australian Open tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP-64). Een bijzonder moeilijke opdracht voor de Fransman

Goffin en Herbert kwamen elkaar eerder drie keer tegen. In de ATP-toernooien in Rotterdam, Washington en 's-Hertogenbosch gaf Goffin slechts één set weg tegen de Fransman. De Luikenaar is dan ook nu weer de torenhoge favoriet.

Herbert kijkt uit naar de clash met Goffin, maar verwacht zich wel een loodzware opdracht: "Het wordt een speciale wedstrijd. David speelt op dit moment op een uitzonderlijk hoog niveau. Ik heb nog nooit van hem gewonnen terwijl hij mij al eens een pak slaag gaf. Goffin behoort al jaren tot de top 20 en heeft een straffe return in huis. Hij doet tennis er zo makkelijk uitzien."