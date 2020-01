Het parcours van Goffin en Mertens naar een eventuele kwartfinale op de Australian Open

David Goffin en Elise Mertens zijn prima aan de Australian Open begonnen. Als reekshoofd waren ze natuurlijk ook beschermd bij de loting.

Goffin

Goffin neemt het in de tweede ronde op tegen Pierre-Hugues Herbert. Dat is het nummer 64 van de wereld. Bovendien had de Fransman in de eerste ronde al 3u45 nodig om Cameron Norrie uit te schakelen. In vergelijking daarmee wandelde Goffin naar de tweede ronde.

Herbert verdedigt vrijdag zijn dubbeltitel op de Australian Open tegen de Belgische tandem tegen Sander Gillé - Joran Vliegen. Een nieuwe slijtageslag zou zijn kansen in het dubbel hypothekeren. Bovendien staat het al 3-0 voor Goffin in de onderlinge confrontaties. Zonder ongelukken moet David zich kunnen plaatsen voor ronde drie.

Daarin wacht een zwaardere opdracht: Andrey Rublev, het nummer zeventien van de wereld. De twee speelden in het verleden al één keer tegen elkaar. Dat was ook op hardcourt: de Rus haalde het toen in drie sets. De wedstrijd tegen de Rus zou wel eens een dubbeltje op zijn kant kunnen worden.

Als Goffin de derde ronde overleeft, strijdt hij wellicht tegen Alexander Zverev om een plek bij de laatste acht. In de onderlinge confrontaties staat het 2-2. Goffin won hun enige wedstrijd op hardcourt. Dat was wel al 2014: Zverev was toen amper zeventien jaar oud.

Mertens

Mertens zint in haar tweede ronde dan weer op wraak. Ze neemt het op tegen Heather Watson (WTA 75). In de onderlinge confrontaties staat het 3-1 voor Mertens, maar Watson smeerde de Belgische deze maand wel eerste nederlaag ooit aan op het toernooi van Hobart.

In de derde ronde wacht Karolina Muchova (°22) als we de WTA-ranking mogen geloven. De Tsjechische is echter niet bepaald een hardcourtspecialiste en overleefde de tweede ronde nog nooit in Melbourne. In de eerste ronde dreef Kirsten Flipkens haar al tot het uiterste.

De andere mogelijke tegenstandster in de tweede ronde is de twintigjarige Catherine Bellis. Die verloor maar twee spelletjes in haar eerste ronde, maar staat pas 600e op de WTA-ranking.

In een eventuele vierde ronde behoort een confrontatie met nummer drie Simona Halep tot de mogelijkheden. Halep leidt 1-2 in de onderlinge confrontaties, maar Mertens won wel enige duel op hardcourt.

De Australian Open is niet het favoriete toernooi van Halep. Zowel in 2016 als 2017 sneuvelde ze er in de eerste ronde, in 2018 verloor ze de finale en vorig jaar was de vierde ronde het eindstation.

Op dat andere toernooi op hardcourt -de US Open- haalde ze nog maar twee keer de laatste acht.