Greet Minnen verlaat de Australian Open met opgeheven hoofd: "Ik heb mijn plaats op dit niveau"

Geen nieuwe stunt voor Greet Minnen op de Australian Open. Tegen de Kazachse Elena Rybakina moest ze na twee sets het hoofd buigen.

Door Greet Minnen haar sterke prestaties in de kwalificaties en haar overwinning in de eerste ronde tegen de Wit-Russische Sasnovich duikt ze quasi zeker de top 100 van de WTA-ranking in. Ze blikte bij Sporza dan ook tevreden terug op haar toernooi: "Ik speelde best goed, maar Elena Rybakina was gewoon beter. Door de wind dacht ik dat ze het moeilijker zou hebben, maar ze had er weinig last van."

Minnen mag erg tevreden terugkijken op haar toernooi: "Er zijn heel veel positieve zaken om mee te nemen. Ik heb nu ook het gevoel dat ik mijn plaats wel heb op dit niveau, daar had ik enkele jaren geleden nog mijn twijfels over. Dit is in elk geval een grote vooruitgang. Ik wil niet stoppen bij de top 100, de top 50 is mijn doel."