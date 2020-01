Geen nieuwe stunt voor Greet Minnen: Kazachs wonderkind Elena Rybakina is een maatje te groot

Geen nieuwe stunt voor Greet Minnen op de Australian Open. Na een knappe zege tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich zat er tegen Elena Rybakina geen stunt in.

Na haar knappe zege tegen Sasnovich kwam Greet Minnen (WTA-119) de 20-jarige Kazachse Elena Rybakina (WTA-26) tegen. Rybakina speelde in 2020 al 12 wedstrijden in het enkelspel waarvan ze er liefst 11 won. Ze pakte in Hobart de eindzege en verloor in Shenzhen de finale van de Russische Alexandrova. Een bijzonder zware opdracht dus voor Minnen en dat bleek ook.

De Belgische deed alles wat ze kon, maar was toch niet opgewassen tegen Rybakina. Na iets meer dan een uur verloor ze met 3-6 en 4-6. Minnen komt op woensdag wel nog samen met Alison Van Uytvanck in actie in het dubbelspel tegen het Japanse duo Aoyama-Shibahara. Rybakina stoot door naar de derde ronde en neemt het daarin op tegen 's werelds nummer 1 Ashleigh Barty.