Elise Mertens rekent na minder dan een uur af met Montenegrijnse en komt nu oude bekende tegen

Elise Mertens heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde op de Australian Open. Ze rekende in minder dan een uur af met de Montenegrijnse Danka Kovinic.

Door de regen van de voorbije dagen werden er enkele duels uit de eerste ronde opgeschoven naar dinsdagochtend. Daar hoorde ook de wedstrijd van Elise Mertens (WTA-17) bij. Ze nam het op tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-86).

Mertens was in elk geval goed wakker want in minder dan een uur rekende ze al af met Kovinic: 6-2 en 6-0 waren de overtuigende cijfers. In de volgende ronde komt Mertens de Britse Heather Watson (WTA-75) tegen. Op basis van de ranking opnieuw een haalbare kaart, maar een goede week geleden schakelde Watson Mertens nog wel uit op het WTA-toernooi in Hobart. De wedstrijd staat al meteen op woensdag op het programma.