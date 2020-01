Winnende Belgen reageren: "Speciale context" en "Probeer met voeten op de grond te blijven"

Verschillende Belgen zijn in actie gekomen op de tweede dag van de Australian Open. Uiteindelijk wisten twee landgenoten een zege te boeken: David Goffin bij de mannen en Greet Minnen bij de vrouwen. Allebei kunnen ze terugblikken op een prima partij.

Goffin gaf zijn visitekaartje af met een eenvoudige zege tegen Chardy. "Het was echt een goede match, de derde set was super. Ik break tweemaal per set en heb dan zo goed mogelijk geserveerd om voorop te blijven. Ik geraakte goed in mijn cadans tijdens de rally's", toonde Goffiin zich tevreden bij Sporza.

VOORDEEL VOOR GOFFIN

In de volgende ronde wacht opnieuw een Fransman, zijn goede vriend Pierre-Hughues Herbert. "Het zal een speciale context zijn. We komen goed overeen, maar het blijft een match op een Grand Slam. Hij heeft een moeilijke vijfsetter achter de rug, dat is misschien in mijn voordeel. Hij heeft niets te verliezen tegen mij. De return zal belangrijk zijn."

Minnen moest dan weer zweten voor de kwalificatie tegen Sasnovich, maar had het laatste woord. "Ik heb echt moeten knokken tot op het einde. Ik vond vooral dat zij met haar beste tennis terugkwam, maar ik ben goed kalm gebleven. Ik moest haar forehand onder druk zetten en dat ben ik blijven doen."

MINNEN NIETS TE VERLIEZEN

Met een plek in de tweede ronde als gevolg. Niet slecht voor een qualifier. "Ik ben natuurlijk gelukkig en blij, maar probeer met mijn voeten op de grond te blijven." Dat zal nodig zijn om het Kazachse talent Rybakina te bekampen. "Ze staat al top dertig, dat is een heel goede speelster en ik heb niets te verliezen."