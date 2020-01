Wim Fissette gaat met grootste vedette die hij al coachte voor grandslamtitel en uit twijfels bij comeback Clijsters

De Belg die het meeste kans maakt op een titel op de Australian Open? Niet David Goffin of Elise Mertens, maar wel Wim Fissette, de trainer van Naomi Osaka. De Japanse is de grootste vedette die hij al kon coachen, zo meent hij. Ook heeft hij het over de comeback van Kim Clijsters.

Hoewel Osaka geen open boek is, kan de Belgische coach het al goed vinden met zijn nieuwe pupil. "Ze noemt me Fissetty of Fissetty-san, wat zoveel betekent als kleine Fissette. De professor is er nog zo één. Dat doet ze omdat ik erom bekend sta om nogal veel gebruik te maken van data in mijn discours. Ik ben een analythische coach", verklapt Fissette in HLN.

Hij werkte in het verleden al samen met speelsters met grote ambities en dat is nu bij Osaka zeker ook het geval. Kan zij de nieuwe Serena worden? "Dat is nog veraf, maar haar ambities zijn alvast dezelfde: de grootste speelster aller tijden worden. Dit is de grootste vedette waar ik al mee gewerkt heb. Qua tennis gaat ze echt wel de beste zijn die ik al onder handen kreeg."

Destijds maakte Fissette als begeleider ook al onderdeel uit van het kamp-Clijsters. Wat denkt hij van haar terugkeer? "Het damestennis is toch wel wat veranderd", tekent hij voorbehoud aan. "Kim kon de bal hard slaan, maar jonge meisjes als Yastremska of Osaka slaan nog een stuk harder terwijl de mesten ook een goede service hebben."

De fysieke paraatheid en mentale weerbaarheid worden cruciaal. "Ik laat me graag verrassen, maar alles zal afhangen van haar fysieke conditie. Kim gaat bovendien terugkomen met hoge verwachten. Dan is de vraag hoe ze met een eventuele tegenslag zal omgaan."