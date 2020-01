UPDATE: Goffin kent tegenstander in tweede ronde: Fransman die 3u45 op de baan stond

Goffin plaatste zich met 6-4, 6-3 en 6-1. In de tweede ronde neemt hij het op tegen Pierre-Hugues Herbert of Cameron Norrie. Zij spelen op dit moment nog een beslissende vijfde set.

Vorig jaar haalde Goffin de derde ronde in Australië. Goffin flirt op dit moment met een plek in de top tien van de wereld. Een goede Australian Open zou hem opnieuw naar die felbegeerde top tien van de ATP-ranking kunnen katapulteren.

Goffin with the goods 👊@David__Goffin keeps his 2020 form going with a clinical 6-4 6-3 6-1 win over Jérémy Chardy.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/5yVaC5xZBM