Greet Minnen op haar 22ste volwaardig lid van clubje van beste Belgische tennissers

Voor wie de ontwikkeling van Greet Minnen de voorbije maanden en jaren gevolgd heeft, is het geen verrassing, die plek in de tweede ronde van de Australian Open. Maar ze zet zich hiermee wel definitief op de Belgische tenniskaart. Verwacht haar maar in meer Grand Slams.

Minnen heeft nog niet de naambekendheid van andere Belgische dames die al langer op de WTA Tour meedraaien. Mertens, Flipkens, Bonaventure, Van Uytvanck: dat klinkt toch een stuk vertrouwder in de oren. Geleidelijk komt daar wel verandering in. Minnen behoort gerust tot dat kransje van beste tennisspeelsters die afkomstig zijn uit haar land.

Succes op een Grand Slam is wel eens nodig om die status echt af te dwingen bij de buitenwereld. Maar het zat er zeker wel aan te komen, ook al moest Minnen dan de vorige jaren vooral in de schaduw van anderen presteren. Dat deed ze dan ook: beetje bij beetje maakte ze elk jaar progressie, wat haar nu in staat stelt wedstrijden te winnen op het hoogste platform.

DRUK 2018

Na een jaar zonder veel tennis achter de rug te hebben, kwam haar eigenlijke doorbraak er in feite in 2018. Op ITF-niveau geraakte ze er gewend aan om toernooi na toernooi te blijven presteren, wat resulteerde in een jaar met maar liefst 107 matchen, enkelspel en dubbelspel bij mekaar geteld.

Doorheen dat jaar toonde ze ook reeds haar veelzijdigheid: zowel op gravel als op hardcourt deelde Minnen de lakens uit. Het resulteerde in toernooizeges in Solarino, Antalya, Oldenzaal en Santarem. Daarnaast speelde Minnen nog twee finales en werd vier keer de halve finales haar eindstation. Dat ze ook het potentieel had om de stap te zetten naar het WTA-niveau, bleek voor het eerst in Luxemburg.

EERSTE WTA-TITEL SAMEN MET VAN UYTVANCK

Minnen had stilaan ook wel de dubbelspeelster in zich ontdekt, maar dat leidde pas tot succes toen ze in oktober 2018 een duo vormde met haar partner Alison Van Uytvanck, drie maanden nadat hun zoen op Wimbledon zowat wereldnieuws geworden was. Ook op de baan bleek het een 'match': ze sloten als winnaressen het toernooi van Luxemburg af.

In januari 2019 zorgde Minnen voor sensatie door vanuit de kwalificaties de kwartfinales te halen op het WTA-toernooi in Hobart, in het enkelspel welteverstaan. De trein was meteen vertrokken. Ze zou gestaag progressie blijven maken, in de loop van het seizoen regelmatig WTA-toernooien gaan spelen en steeds verder knabbelen aan de kloof met de top honderd.

EENS TE MEER KWALIFICATIES OVERLEEFD

Die is nu volledig dichtgefietst. Ze was in het dubbel al eens actief op Wimbledon met Van Uytvanck, maar toont nu ook in een Grand Slam waar ze een patent op heeft in het enkelspel: als kwalificatiespeelster toch behoorlijk ver doorstoten. Alles wat er nu in Melbourne nog bijkomt is bonus, maar ze heeft zichzelf wel op de kaart gezet.