Greet Minnen neemt revanche in intense clash en plaatst zich voor tweede ronde Australian Open

Wat een succes voor Greet Minnen op de Australian Open. De partner van Alison Van Uytvanck stond voor het eerst op de hoofdtabel van een Grand Slam in het enkelspel en boekte ook meteen een zege. Dat deed Minnen bovendien tegen een speelster van wie ze in december nog verloren had.

Aliaksandra Sasnovich had in Limoges in drie sets nog de maat genomen van Minnen. Onze landgenote wilde zeker niet opnieuw de boot ingaan en begon uitstekend. Ze moest haar bonus van twee spelletjes wel meteen weer inleveren en daarna bleef het een nek-aan-nekrace in de eerste set. Bij 5-6 kreeg Minnen tweemaal een setbal tegen, maar ze sleepte er toch nog een tiebreak uit.

In die tiebreak ging ze zelf als een raket van start en won ze de eerste vier punten. Zo had ze voldoende ademruimte om alsnog de eerste set te pakken. Ook in set twee gaven beide dames mekaar geen duimbreed toe. Bij 4-4 kon Sasnovich dan toch afstand nemen en een beslissende set forceren.

TWEEDE MATCHBAL IS RAAK

Minnen kwam meteen 3-0 voor, maar even later ging het van 4-1 naar 4-4. Alweer spanning troef. Toen Minnen in het twaalfde game van de set 15-40 kwam, betekende dat meteen dat het matchballen waren. Sasnovich redde zich eerst nog met een sterke service, maar sloeg in de volgende rally een forehand veel te ver. Game, set & match dus: Greet Minnen won met 7-6 (7/3), 4-6 en 7-5.