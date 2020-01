Flipkens na nipte nederlaag in Australië: "Heb haar het vuur aan de schenen kunnen leggen: ben op de goede weg"

Kirsten Flipkens is er dinsdag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open. Ze verloor na bijna 2u30 tennis van Karolina Muchova.

De Tsjechische nummer twee van de wereld haalde het uiteindelijk met 6-3, 2-6 en 7-6 (10/7). Flipper verdedigde zich dus erg kranig.

“Het was vandaag net niet, vertelde ze achteraf aan Het Laatste Nieuws. “Maar dat is tennis zeker? Soms win je zo’n wedstrijden, soms niet."

"Positieve ontgoocheling"

"Het is jammer, maar langs de andere kant is het beter zo te verliezen tegen iemand van dit kaliber in plaats van met 6-1 en 6-1 te verliezen.”

"Nu zit ik met een soort van positieve ontgoocheling omdat ik haar het vuur aan de schenen heb kunnen leggen. Ik moet hier het positieve uit onthouden, wat niet wil zeggen dat dit geen pijn doet.”

“Maar dit is goed voor de moraal. Ik ben op de goede weg. De laatste weken ben ik heel progressief bezig. Mijn spel is opnieuw zoals eind vorig jaar.”