AO: Nadal gunt Boliviaan maar vijf spelletjes in jacht op record, 'Bad Boy' Kyrgios draagt zege op aan landgenoot

Op de Australian Open hebben Rafael Nadal en Nick Kyrgios zich allebei in drie sets geplaatst voor de tweede ronde. Vooral Nadal verspilde weinig energie.

Nadal haalde het met 6-2, 6-3 en 6-0 van de Boliviaan Hugo Dellien. De Spanjaard kan in Australië zijn twintigste Grand Slam winnen. Hij zou daarmee het record van Roger Federer kunnen evenaren. De Zwitser is uiteraard ook actief in Australië.

Thuisspeler Nick Kyrgios heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. Kyrgios haalde het in drie sets van Pablo Carreño, het nummer dertig van de wereld.

Kyrgios won met 6-2, 7-6(3) en 7-6(1). Hij droeg de overwinning op aan zijn jonge landgenoot Alex de Minaur die het toernooi geblesseerd aan zich moest laten voorbijgaan.

"If he's watching this, that was for you little fella."@NickKyrgios dedicates his first round win to countryman @alexdeminaur who is unfortunately missing #AO2020 due to an abdominal injury#AusOpen | 👑 x 👿 pic.twitter.com/MsiGdkanQ9 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020