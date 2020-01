AO: definitieve einde dreigt voor Sharapova - Halep, Bencic, Pliskova en Svitolina stoten eenvoudig door

Dinsdag werd het tweede deel van de eerste ronde bij de vrouwen afgewerkt op de Australian Open. Maria Sharapova kreeg een serieuze opdoffer te verwerken.

Topreekshoofden als Simona Halep, Karolina Pliskova, Belinda Benic en Elina Svitolina plaatsten zich allemaal in twee sets voor de tweede ronde. Heel wat minder goed nieuws was er voor ex-winnares Maria Sharapova.

De Russische ex-winnares van de Australian Open sneuvelde met 6-3 en 6-4 tegen de Kroatische Donna Vekic. Sharapova bereikte vorig jaar nog de vierde ronde in Melbourne, waar ze 240 van haar 407 WTA-punten aan te danken had.

Sharapova was al weggezakt naar plek 145 en zal nu dus opnieuw een spectaculaire duik maken. De Russische schone plaatste na afloop van de wedstrijd tegen Bencic grote vraagtekens bij het vervolg van haar carrière. “Ik weet nog niet of ik volgend jaar terugkom. Ik moet goed nadenken over mijn toekomst”, vertelde ze.

Sharapova is nog steeds maar 32, maar stak achttien jaar geleden al haar neus aan het venster op de Australian Open, waar ze op veertienjarige leeftijd de finale verloor bij de junioren. Later dat jaar zou ze ook op Wimbledon de finale halen.

Op haar achttiende al de beste van de wereld

Vanaf dan ging het snel voor de Russische. In 2003 bereikte ze de vierde ronde op het hoofdtoernooi van Wimbledon en klom ze naar de top vijftig van de wereld. In 2004 werd ze de op twee na jongste winnares ooit op Wimbledon. Ze was toen nog maar net zeventien geworden. In 2005 werd ze nummer één van de wereld.

In het vervolg van haar carrière kreeg ze steeds meer af te rekenen met (schouder)blessures.

