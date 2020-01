Alison Van Uytvanck kansloos onderuit in eerste ronde

Het was wachten tot de tweede dag eer er voor het eerst een Belgische in actie kwam in Melbourne en dat was geen succes. De loting bood nochtans wel mogelijkheden voor Alison Van Uytvanck, maar zij kon geen vuist maken tegen Fiona Ferro.

Het komt ook wel niet als een donderslag bij heldere hemel. Van Uytvanck leefde al met twijfels toe naar de Australian Open omdat ze in aanloop naar het toernooi kampte met gezondheidsproblemen. Het was hopen dat ze in Melbourne wel honderd procent ging zijn, maar ze geraakte tegen Ferro nooit in haar ritme.

Bij 1-1 sloeg de Française voor het eerst een kloofje en later in de set deed ze er nog een tweede break bovenop. Van Uytvanck won wel het openingsspel van de tweede set, maar daarna was het vat af. Zes spelletjes op rij gingen naar Ferro: 6-2 en 6-1. Van Uytvanck komt in het dubbel nog wel in actie samen met Greet Minnen.