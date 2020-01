🎥 Australische fans hebben er een favoriet bij: Zverev schenkt volledige prijzengeld aan goede doel als hij AO wint

Na zijn overwinning tegen de Italiaan Marco Cecchinato liet Zverev weten dat hij 10.000 dollar aan goede doelen -die strijden tegen de bosbranden die het land teisteren- zal schenken per overwinning die hij boekt op de Australian Open.

Maar de Duitser ging nog een stapje verder: “Ik weet dat ik hier niet tot de topfavorieten behoor, maar als ik hier toch de eindzege pak schenk ik al mijn prijzengeld aan het goede doel.”

Zverev is het nummer zeven van de wereld. Vorig jaar haalde hij de vierde ronde in Australië. De winnaars van het enkelspel ontvangen 4.120.000 Australische dollar aan prijzengeld. Dat is zo’n 2,5 miljoen euro. Wat een gebaar van de Duitser!

🚨Breaking news 🚨@AlexZverev has pledged to donate $10,000 for every #AO2020 match-win and if victorious, every single cent of his prize money 🙌#AusOpen | #Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/kHdFFs3nPJ