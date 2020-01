Roger Federer gelooft in comeback Kim Clijsters: "Leeftijd speelt geen rol"

Kim Clijsters is na haar blessure weer volop aan het toewerken naar haar comeback op het circuit. Lukt het haar op haar 36ste om mee te draaien aan de top van het damestennis? Roger Federer gelooft steevast in de Limburgse.

Kim Clijsters is lang niet de enige dertiger die nog steeds actief is als prof. Het voorbeeld bij uitstek is misschien wel Roger Federer. De Zwitser is intussen 38 jaar en selecteert zorgvuldig zijn programma, maar maakt nog steeds indruk met zijn spelniveau.

"Leeftijd speelt geen rol. De benen en de geest: dat is wat ertoe doet. Ik ken Kim: als ze besluit om terug te keren, is dat omdat ze er écht zin in heeft", vertelde Federer over de comeback van Clijsters.

"En ze heeft een voordeel: ze zit fris. Het wordt ongetwijfeld heel interessant om volgen. Voor Clijsters is niets onmogelijk, ik ben benieuwd", besluit Federer.