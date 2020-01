Naomi Osaka begint goed aan de Australian Open en wint in twee sets van jonge Tsjechische

Het nummer drie van de wereld Naomi Osaka is foutloos begonnen aan de Australian Open. De Japanse was duidelijk een klasse te sterk voor de Tsjechische Marie Bouzkova.

Naomi Osaka (WTA-4) liet in de voorbereiding op de Australian Open al enkele keren zien dat ze goed in vorm is en dat merkte Marie Bouzkova (WTA-59) ook al snel. Er viel voor de Tsjechische met een droge 6-2 en 6-4 uiteindelijk ook weinig aan te doen. In de volgende ronde neemt Osaka het op tegen de Chinese Zheng Saisai (WTA-42). Saisai versloeg in de eerste ronde de Russische Anna Kalinskaya (WTA-109) met 6-3 en 6-2.

Verder vielen er weinig verrassingen te noteren. Görges, Matric, Alexandrova, Wozniacki, Kvitova en Kenin mogen zich opmaken voor de tweede ronde. De hoger geplaatste Barbora Strycova ging onderuit tegen Sorana Cristea.

Andere uitslagen

Viktorija Golubic-Zhu Lin 6-4, 1-6, 6-7 (5/7)

Julia Görges-Viktoria Kuzmova 6-1, 6-2

Christina McHale-Petra Martic 3-6, 0-6

Ekaterina Alexandrova-Jil Teichmann 6-4, 4-6, 6-2

Kaia Kanepi-Barbora Krejcíková 6-7 (3/7), 6-2, 3-6

Paula Badosa-Johanna Larsson 6-1, 6-0

Katerina Siniakova-Petra Kvitova 1-6, 0-6

Sorana Cristea-Barbora Strycova 6-2, 7-6 (7/5)

Ann Li-Lizette Cabrera 7-6 (7/4), 7-6 (12/10)

Martina Trevisan-Sofia Kenin 2-6, 4-6

Kristie Ahn-Caroline Wozniacki 1-6, 3-6

Tamara Zidansek-Han Na-Lae 6-3, 6-3