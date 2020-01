Greet Minnen en Alison Van Uytvanck moeten een dag wachten op de Australian Open door de regen

Serena Williams, Roger Federer en Caroline Wozniacki kwamen al in actie in Melbourne, maar op Belgen is het nog eventjes wachten. Alison Van Uytvanck stond klaar om in actie te komen tegen de Française Fiona Ferro, maar regen gooit roet in het eten.

Geen Alison Van Uytvanck en Greet Minnen op maandagochtend in Melbourne. De duels zijn verplaatst naar morgen nadat er plots een regenbui opdook. Van Uytvanck stond net klaar om te spelen tegen Fiona Ferro. Minnen ging normaal gezien op dezelfde baan (14) meteen na Van Uytvanck spelen tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich. Van Uytvanck won nog nooit een duel op de Australian Open en hoopt daar op dinsdag dus verandering in te brengen tegen Ferro. Minnen staat zelfs voor het eerst op de tabel van een grandslamtoernooi en kan in haar huidige vorm misschien wel stunten tegen Sasnovich.