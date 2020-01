De jeugd neemt over: 15-jarige Coco Gauff klopt 24 jaar oudere Venus Williams en mag door naar de tweede ronde

Serena Williams kende geen problemen met 18-jarige Russische Anastasia Potapova, maar haar zus Venus moet wel meteen huiswaarts keren. Ze verloor van het 15-jarige wonderkind Coco Gauff in twee sets.

Vooraf beloofde de partij tussen Venus Williams (WTA-55) en Coco Gauff (WTA-66) een bijzonder interessante en meeslepende wedstrijd te worden. Gauff begon goed en ging ook door de opslag van Williams, maar de 39-jarige Amerikaanse stelde later in de set orde op zak. In de tiebreak haalde Williams opnieuw een achterstand (0-3) op, maar uiteindelijk zag ze toch hoe Gauff met 5-7 de tiebreak binnenhaalde.

In de tweede set leek de veer gebroken bij Williams en Gauff tenniste op haar beste niveau. Ze haalde die uiteindelijk laatste set met 3-6 binnen en mag zo na iets meer dan anderhalf uur tennis door naar de volgende ronde tegen de Roemeense Sorana Cirstea. Voor Venus Williams zit de Australian Open er alweer op.