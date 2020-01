Coach Thomas Johansson: "David Goffin mag veel hoger mikken dan een plaats in de top 10"

Dinsdagnacht begint David Goffin (ATP-11) aan zijn avontuur op de Australian Open tegen de ervaren Fransman Jérémy Chardy (ATP-58). In principe een koud kunstje voor de Luikenaar die op de ATP-Cup al toonde in topvorm te zijn.

Met zeges tegen Grigor Dimitrov (ATP-20) en Rafael Nadal (ATP-1) op de ATP-Cup toonde David Goffin dat hij helemaal klaar is voor de Australian Open. Hij wordt door sommige tenniskenners zelfs gezien als een schaduwfavoriet voor de eindzege.

De coach van David Goffin is de Zweed Thomas Johansson. Hij ziet het ook goedkomen met zijn poulain: "David weet hoe goed hij momenteel staat te spelen. Als Goffin tegen de absolute toppers staat, moet hij die niet alleen partij geven, hij moet ook de mentale strijd durven aangaan. Vorig seizoen liep het daar wel eens mis en we hebben er veel over gesproken." Johansson ziet Goffin ook de top 10 ingaan: "Ik weet niet of hij nummer 1, 2, 3, 4, 5 of 6 van de wereld zal worden, maar ik zie wat hij waard is en zijn tegenstanders weten inmiddels ook wel hoe goed hij is", aldus Johansson.