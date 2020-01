Australian Open: Venus Williams meteen gewipt door 15-jarig talent

Terwijl Serena Williams deed wat ze moest toen tegen Potapova, zit het verhaal van haar zus Venus er meteen op in Melbourne. In de eerste ronde van de Australian Open moest ze haar meerdere erkennen in de 15(!)-jarige Coco Gauff.

Venus Williams is intussen 39 jaar oud en weggezakt naar de 55ste plaats op de wereldranglijst. In haar eerste ronde speelde ze dus tegen een meisje dat 24 jaar jonger was: het Amerikaanse toptalent Coco Gauff (WTA 67). Net als vorig jaar op Wimbledon trok de youngster aan het langste eind. In twee sets stuurde ze Venus Williams naar huis: 7-6 en 6-3. In de tweede ronde neemt Gauff het op tegen de ervaren Roemeense Sorana Cirstea (WTA 74).