Ashleigh Barty komt met de schrik vrij, ex-winnares van de US Open nu al naar huis

Het zag er heel eventjes penibel uit, maar het nummer één van de wereld Ashleigh Barty heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op de Australian Open.

De Australische nam het in eigen land op tegen Lesia Tsurenko (WTA-120). De 30-jarige Oekraïense die in 2018 nog de kwartfinales op de US Open speelde, begon met heel veel lef aan de partij en ging in de eerste set liefst drie keer door de opslag van Barty. Dat was van het goede teveel waardoor de Oekraïense de eerste set binnenhaalde.

Ash Barty reageerde wel gepast met de steun van de fans. In de tweede en de derde set walste ze over Tsurenko heen en won ze de twee sets uiteindelijk met 6-1 en 6-1.

Stephens out

Sloane Stephens (WTA-27) won in 2017 nog de US Open en bereikte een jaar later de finale van Roland Garros, maar voorlopig wil het niet vlotten voor de Amerikaanse. Ze begon 2020 met enkele opgaves en twee nederlagen en ook op de Australian Open komt er geen kentering.

Hoewel haar start tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA-40) best gezien mocht worden (6-2 in de eerste set), viel nadien al het goede weer weg. Stephens kon de tweede set uit serveren, maar liet die kans onbenut. Zhang profiteerde en pakte met 5-7 set twee en won even later met 2-6 ook nog de beslissende derde set. In de volgende ronde komt Zhang de 18-jarige Caty McNally (WTA-116) tegen.