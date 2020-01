🎥 Fransman Elliot Benchetrit -die Steve Darcis uitschakelde- laat ballenmeisje banaan pellen, umpire komt tussen

De umpire zag het en kwam tussen. De scheidsrechter in het tennis John Blom zei tegen het ballenmeisje dat Benchetrit dat zelf moest doen. Die deed dat dan met tegenzin maar zelf.

Benchetrit kwalificeerde zich overigens voor de eerste ronde op de Australian Open. Hij won z’n wedstrijd tegen de Kazach Dmitriy Popko in drie sets met 6-4, 6-2 en 6-3. Hij begint op de hoofdtabel tegen de Japanner Yuichi Sugita (ATP-91).

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG