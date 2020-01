Van Uytvanck ziet het ondanks ziekte wel zitten voor Australian Open: "Zou graag van die nul afgeraken"

Na Elise Mertens is het toch vooral kijken naar Alison Van Uytvanck voor Belgisch succes in het enkelspel op de Australian Open. Alleen is die laatste in aanloop naar het grandslamtoernooi ziek geworden. Dat heeft haar de hoop op een goed resultaat echter niet ontnomen.

"Het zal me goed doen om een eerste ronde op een kleinere baan te spelen, dat betekent dat je geen slechte loting hebt", zegt Van Uytvanck aan Het Laatste Nieuws. In de eerste ronde komt ze uit tegen de Française Fiona Ferro. "Het is een meisje dat goed weet wat ze doet en graag rond haar backhand draait. Dat mag ik niet laten gebeuren."

6 DAGEN NIET GETENNIST

In de voorbereiding op het eerste grandslamtoernooi bleef Van Uytvanck niet van pech gespaard. "Ik ben ziek gevallen in Auckland. Ik heb vier dagen in mijn bed gelegen, zes à zeven dagen niet getennist en heb antibiotica moeten nemen." Toch panikeert ze niet met het oog op de Australian Open. "Ik ben iemand die niet zo heel veel uren op de baan nodig heeft."

Welke doelen stelt ze zich eigenlijk in 2020? "Het zou wel eens leuk zijn om in de top 30 te geraken." Maar eerst een keertje winnen in Melbourne, want dat lukte haar tot dusver nog niet. "Ik zou inderdaad graag van die nul afgeraken."