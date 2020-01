Greet Minnen staat voor het eerst op de hoofdtabel van een grandslam: "Ik kan niet wachten om eraan te beginnen"

Na drie kwalificatierondes staat Greet Minnen straks voor het eerst op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. Ze neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich.

Minnen zelf kijkt er bijzonder hard naar uit: "Ik zit nog altijd op een wolk. Hier heb ik zo lang van gedroomd", vertelde ze bij Sporza. "Fysiek en mentaal heb ik stappen gezet de voorbije maanden. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen."

Minnen neemt het op tegen Sasnovich, geen onhaalbare kaart: "Het zal zeker niet makkelijk worden want ze stond ooit nog in de top 30 van de WTA-ranking. Het wordt een lastige wedstrijd, maar ik had het slechter kunnen treffen. We zien wel wat er kan."