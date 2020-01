Dick Norman schat kansen van Belgische toppers in: "Deed plezier om David zo te zien spelen tegen Nadal"

Hoe ver kunnen onze toppers geraken op de Australian Open? Dat is de vraag die heel wat tennisfans in België bezighoudt. Dick Norman, ex-speler en nu toernooidirecteur van de European Open in Antwerpen, tracht er een antwoord op te geven.

Norman is alvast onder de indruk van wat David Goffin op de ATP Cup liet zien. "Het deed me plezier om David zo te zien spelen tegen Nadal, vooral de manier waarop. Ook tegen Dimitrov was hij al heel goed", zegt Norman in De Zondag. "Hij speelde bevrijd en vocht voor wat hij waard was. Dat hebben we de voorbije jaren soms al anders gezien bij David. Hij heeft er precies zin in. Dat belooft."

Bovendien is de loting voor hem goed meegevallen. De weg lijkt naar de achtste finales lijkt open te liggen. "David hoeft van niemand schrik te hebben. Ik zie David de komende jaren wel eens een halve finale op een Grand Slam spelen."

STABILITEIT BIJ MERTENS

Bij de dames is het uiteraard opnieuw uitkijken naar Elise Mertens. "Net als Goffin mag zij hopen op een kwart-of halve finale. En wie weet zit er zelfs meer in. Elise beschikt stilaan over meer stabiliteit. Maar ze is en blijft jong, 24 jaar. De ervaring die ze in de grote matchen opdoet, zal haar de komende jaren een surplus geven."