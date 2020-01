🎥 Osaka geeft haar indruk over samenwerking met Wim Fissette en begint Australian Open met andere mindset

Als titelverdedigster zullen er in Melbourne veel ogen gericht zijn op Naomi Osaka, die opnieuw wil aanknopen met haar beste vorm. Haar Belgische coach Wim Fissette moet haar daarbij helpen. De eerste weken van hun samenwerking zijn alvast goed verlopen.

Op een persconferentie werd gevraagd wat haar verwachtingen waren over zijn bijdrage. "Gewoon zijn kennis. Hij heeft veel ervaring met andere speelsters. Ik verwachtte dus veel informatie en dat hij weet waar hij het over heeft. Ik wil hem kunnen vertrouwen en ik heb het gevoel dat het goed aan het uitpakken is, ook al hebben we nog maar één toernooi samen afgewerkt."

Sinds haar doorbraak in 2018 is er veel veranderd voor Osaka en staat ze veel meer in de spotlights. "De Indian Wells van 2018 lijkt voor mij nog maar twee weken geleden. Als ik vroeger eens verloor, was het niet eens een artikel waard. Nu is het groot nieuws."

A rival for @naomiosaka? 🤔



Osaka discusses her picks and more ahead of the 2020 @AustralianOpen. pic.twitter.com/h4xEpgLtnP — WTA (@WTA) January 19, 2020

De Japanse merkt ook dat ze met een andere ingesteldheid begint aan de eerste Grand Slam van het jaar. "Vorig jaar speelde ik meer vrank en vrij. Nu apprecieer ik echt elke overwinning."