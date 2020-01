Van Herck verwacht dit tennisseizoen geen spectaculaire ommezwaai: "Dat gaat dit jaar niet anders zijn"

Met de Australian Open die voor de deur staat, is het peilen naar wat de Grand Slams dit seizoen weer zullen geven. Bij wie anders kan dat beter dan bij de Davis Cup-kapitein, Johan Van Herck. Die ziet op korte termijn niet heel veel veranderen.

De laatste jaren was het zo dat de drie grote kleppers de Grand Slams onder mekaar verdelen bij de mannen en het bij de vrouwen een open strijd is. "Dat gaat dit jaar niet anders zijn", stelt Van Herck bij Sporza. "Bij de mannen verwacht ik nog altijd dezelfde namen:: Nadal, Djokovic en Federer."

Nochtans is er een jonge garde die maar al te graag de kloof wil dichten. "Ik denk wel dat die jonge spelers opnieuw wat dichterbij zullen komen. Tsitsipas, Zverev en Medvedev zullen allemaal in de buurt komen, maar de "grote drie" gaan er toch weer bovenuit steken."

ONMOGELIJK FAVORIETE AAN TE DUIDEN

Bij de vrouwen is het dan weer aartsmoeilijk om een favoriete voor de Australian Open aan te duiden. "Het niveau van het vrouwentennis is de afgelopen jaren echt gestegen, daarom verwacht ik in het begin van het toernooi meer verrassingen. Ik ga de potentiële winnaressen niet allemaal opnoemen. Het is onmogelijk om daar één iemand uit te pikken."