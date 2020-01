Ugo Humbert wint zijn eerste ATP-finale tegen ervaren landgenoot Benoît Paire

Ugo Humbert heeft in het Nieuw-Zeelandse Auckland zijn allereerste ATP-toernooi gewonnen. De jonge Fransman versloeg zijn landgenoot Benoît Paire na drie felbevochten sets.

Ugo Humbert (ATP-57) wordt gezien als één van de grote beloften in het tennis en dat liet hij ook in Auckland zien. Na zeges tegen ervaren spelers als John Isner en Marco Cecchinato en ander toptalent Denis Shapovalov nam hij het op tegen landgenoot Benoît Paire (ATP-24).

Hoewel Paire over de hele wedstrijd gezien iets meer punten sprokkelde dan zijn jongere landgenoot, raakte hij er nooit vanaf. De eerste set ging naar een tiebreak en die werd met 2-7 gewonnen door Humbert. Paire zette de bordjes in set twee met 6-3 weer in evenwicht, maar de derde set ging opnieuw naar een tiebreak. Daarin was de jonge Humbert weer wat scherper en hij haalde die dit keer met 5-7 binnen.

Humbert opent op maandag de Australian Open tegen thuisspeler John Millman, Benoît Paire neemt op tegen de Duitser Cedrik-Marcel Stebe.