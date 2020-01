Greet Minnen neemt de laatste horde en staat op de hoofdtabel van de Australian Open

Greet Minnen heeft zich als enige Belgische via de kwalificaties weten te plaatsen voor de hoofdtabel van de Australian Open. Ze versloeg de Oostenrijkse Barbara Haas in twee sets.

Samen met Ysaline Bonaventure en Yanina Wickmayer probeerde Greet Minnen (WTA-119) om zich via de kwalificaties te plaatsen voor de Australian Open. Wickmayer en Bonaventure moesten het hoofd buigen in de tweede ronde, maar Minnen schakelde de Chinese Fang Ying Xun wel uit.

In de laatste voorronde nam Minnen het op tegen de Oostenrijkse Barbara Haas (WTA-143). Minnen speelde bijzonder sterk en won na iets meer dan een uur met 6-2 en 6-1 van Haas. Het is de allereerste keer dat de 22-jarige Minnen de hoofdtabel van een grandslamtoernooi haalt. In de eerste ronde neemt ze het op maandag op tegen Aliaksandra Sasnovich (WTA-99). Elise Mertens (WTA-17) is er uiteraard ook bij en komt in actie tegen Danka Kovinic (WTA-82). Alison Van Uytvanck (WTA-47) komt in de eerste ronde in actie tegen Fiona Ferro (WTA-63).