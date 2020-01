Elena Rybakina spoelt nederlaag in Shenzhen door en pakt de eindzege in Hobart

In Hobart is de eindzege gegaan naar de bijzonder talentvolle Elena Rybakina. Ze was in de finale in twee sets te sterk voor de Chinese Shuai Zhang.

Eén van de schaduwfavorietes voor de Australian Open is misschien wel Elena Rybakina. Nadat ze een week geleden nog de WTA-finale in Shenzhen verloor van de Russische Ekaterina Alexandrova was het in Hobart wel prijs. Rybakina nam het in de finale op tegen de ervaren Shuai Zhang en won vlot in twee sets met 7-6 (9/7) en 6-3. De Kazachse volgt Sofia Kenin op die de finale in 2019 won. Elise Mertens (2x), Kim Clijsters en Dominique van Roost staan ook op de erelijst. Rybakina opent op maandag de Australian Open met een duel tegen het nummer 70 van de wereld, Bernarda Pera.