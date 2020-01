Barty pakt de eindzege in Adelaide en kan met een goed gevoel naar de Australian Open

Ashleigh Barty kan vanaf maandag met een goed gevoel de Australian Open aanvatten. 's Werelds nummer één won het WTA-toernooi van Dayana Yastremska in twee sets.

Na zeges tegen Pavlyuchenkova, Vondrousova en Collins bereikte Ashleigh Barty (WTA-1) de finale. Daarin nam ze het op tegen Dayana Yastremska (WTA-24). Hoewel Yastremska uitstekend aan 2020 begonnen is, had Barty er al bij al weinig problemen mee.

De Australische stoomde in eigen land al snel door naar een 6-2 in de eerste set. In de tweede set bood Yastremska meer weerwerk, maar Barty haalde die ook met 7-5 binnen. Het nummer één van de wereld kan op die manier met een goed gevoel toeleven naar de start van de Australian Open op maandag. Vorig jaar bereikte Barty de kwartfinales in Melbourne.