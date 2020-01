Australian Open neemt dan toch maatregelen tegen luchtvervuiling: 'Wedstrijden uitgesteld bij zware vervuiling'

In tegenstelling tot de kwalificatiewedstrijden zullen vanaf volgende week de wedstrijden wel uitgesteld worden wanneer er zware luchtvervuiling is. Dat liet de organisatie op zaterdag weten.

De organisatoren hebben de apparatuur om na te gaan hoe het zit met de luchtkwaliteit. Deze parameters zullen goed in de gaten gehouden worden. Wanneer de luchtvervuiling -veroorzaakt door de zware bosbranden van de voorbije maanden- te ernstig is, zullen de wedstrijden stilgelegd worden.

Als de fijnstofconcentratie van PM2,5, deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer, hoger is dan 200 microgram per kubieke meter lucht dan zal er overleg zijn tussen de organisatoren en de dokters om te kijken of er gespeeld kan worden.