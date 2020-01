Andrey Rublev verslaat jonge Zuid-Afrikaan en wint tweede ATP-toernooi op een week tijd

Een naam om naar uit te kijken op de Australian Open is die van de jonge Rus Andrey Rublev. In Adelaide boekte hij zijn tweede toernooizege op amper een week tijd.

Andrey Rublev (ATP-18) is op een verbluffende manier aan 2020 begonnen. De 22-jarige Rus was er niet bij op de ATP-Cup (Rusland selecteerde Karen Khachanov en Daniil Medvedev), maar via een alternatieve route stoomde hij zich toch helemaal klaar voor de Australian Open. Rublev boekte een week geleden tegen de Fransman Corentin Moutet zijn eerste eindzege in een ATP-toernooi en doet er nu al meteen weer eentje bij.

Na zeges tegen gevestigde waarden als Sam Querrey en Daniel Evans versloeg Rublev in de halve finale het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime. In de finale nam hij het op tegen het Zuid-Afrikaanse opslagkanon LIoyd Harris (ATP-91). De 22-jarige Zuid-Afrikaan was uiteindelijk geen partij voor Rublev, na een uurtje stond een 3-6, 0-6 op het scorebord.

Rublev opent op dinsdag in de Australian Open tegen Christopher O'Connell (ATP-116). Harris begint meteen met een erg moeilijke opdracht tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-14).