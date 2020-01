Van Uytvanck moet hopen dat ademhalingsproblemen van de baan geraken op Australian Open

Wanneer volgende week de Australian Open van start gaat, is het uiteraard ook uitkijken wat de Belgen kunnen. Alison Van Uytvanck is één van onze vertegenwoordigsters in het enkelspel bij de vrouwen. Alleen loopt haar voorbereiding niet van een leien dakje.

Alison Van Uytvanck was deze week actief op het toernooi van Hobart. In het enkelspel verloor ze in de eerste ronde in drie sets van Alizé Cornet. In het dubbelspel deed ze het wel goed aan de zijde van Kirsten Flipkens: het Belgische duo bereikte de halve finales.

Die halve finale tegen de Chinese Peng en Zhang werd uiteindelijk nooit gespeeld. Van Uytvanck kampte immers met ademhalingsproblemen en er werd besloten om die wedstrijd aan zich te laten voorbijgaan. De Grimbergse kan zich nu volop focussen op de eerste ronde van de Australian Open in het enkelspel.

REVANCHE TEGEN FERRO?

Fiona Ferro is dan haar tegenstandster. De Française won de enige onderlinge ontmoeting vorig jaar in Genève, weliswaar op gravel, haar favoriete ondergrond. Op het hardcourt van Melbourne maakt Van Uytvanck in principe meer kans, tenminste indien ze geen last meer heeft van die ademhalingsproblemen.