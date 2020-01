Unforced errors kosten ex-nummer vijf deelname aan Australian Open

Eugenie Bouchard is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Australian Open. De ex-nummer vijf sneuvelde in de laatste voorronde.

De Canadese schone is weggezakt naar plek 211 op de WTA-ranking. Bouchard was goed aan het seizoen begonnen en ook in de kwalificaties liep het vlot, maar nu botste ze dus op Martina Trevisan. Trevisan haalde het met 6-4 en 6-3. Bouchard stond 5-0 achter in de tweede set, maar kwam terug tot 5-3 en 15-30, uiteindelijk verloor ze het spelletje en de wedstrijd toch nog. 29 unforced errors werden haar fataal. Bouchard haalde in 2014 de halve finale in Australië, maar kreeg geen wildcard. Ze kan wel nog worden opgevist als 'lucky loser'.