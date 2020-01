Mister Davis Cup zegt geen neen tegen rol in Davis Cup-team: "Als ze me vragen..."

Steve Darcis nam na de eerste voorronde van de Australian Open afscheid van het professionele tennis als speler. In maart begint er voor hem een nieuw leven, ook in het tennis.

Donderdag verloor Darcis zijn allerlaatste wedstrijd als speler van de Fransman Elliot Benchetrit met twee keer 7-5. Dat was in de kwalificatierondes voor de Australian Open. Het waren meteen ook de laatste ballen die Mister Davis Cup sloeg want hij hangt het tennisracket aan de haak.

De 35-jarige Luikenaar begint in maart aan een nieuw leven. Hij wordt coach bij de Waalse tennisfederatie AFT. "Ik neem de plus-achttienjarigen onder mijn hoede", legt Darcis uit in Het Nieuwsblad. "Dat is het Pro Team van de AFT. Het is iets nieuws waar ik naar uitkijk."

Het was vooral tijdens de vele Davis Cups dat Darcis zich liet opmerken. Dat leverde hem de bijnaam Mister Davis Cup op. "Ik zie een rol in dat team zeker zitten. Al beslis ik daar uiteraard niet alleen over. Johan Van Herck levert ongelofelijk goed werk."