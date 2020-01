Gillé en Vliegen grijpen net naast finaleplek in Auckland

De Belgische tandem verloor met 7-6(5) en 7-6(4) tegen Ben McLachlan en Luke Bambridge. Het had dus net zo goed anders kunnen uitdraaien.

In de kwartfinale overleefden de Belgen al een matchpunt, maar nu was hun geluk jammer genoeg op.

🔒 Our doubles finalists have been confirmed!



Congratulations to McLachlan & Bambridge who will face Kiwi Daniell & Oswald in the 2020 #ASBClassic Doubles Finals!#LoveItAll pic.twitter.com/844Wj8mVVg